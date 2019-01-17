В Перми загорелся бизнес-центр. Подробности

Есть пострадавшие

Бизнес-центр "Бажов" на Монастырской улице охватило пламя.

Видео, в котором пожарные борются с огнем, появилось в соцсетях: спасатели помогают людям выбраться из здания, из окон валит густой дым. Фото публикует URA.RU.

Информация о пострадавших пока разнится.

По информации Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", от огня пострадали 2 человека. По словам очевидцев, люди выпрыгивали из окон третьего этажа.

Представитель экстренных служб региона подтвердил РИА "Новости" информацию о двух пострадавших. По его словам, из горящего здания спасли 15 человек. Причина ЧП выясняется.

Пожар уже удалось потушить, сообщается на сайте краевого подразделения МЧС России. В ведомстве уточнили, что пострадавших нет, 14 человек эвакуировали с третьего и четвертого этажей здания.

Между тем в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края ТАСС сообщили, что при пожаре пострадали 6 человек: четверо отравились угарным газом, двое получили травмы.

Хорошая новость – во время пожара спасли беременную девушку, передает MASH. Ее срочно увезли в больницу, где на свет появился малыш. С мамой и ребенком все в порядке, сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.