В Перми загорелся бизнес-центр. Подробности

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Бизнес-центр "Бажов" на Монастырской улице охватило пламя.
Видео, в котором пожарные борются с огнем, появилось в соцсетях: спасатели помогают людям выбраться из здания, из окон валит густой дым. Фото публикует URA.RU.
Информация о пострадавших пока разнится.
По информации Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", от огня пострадали 2 человека. По словам очевидцев, люди выпрыгивали из окон третьего этажа.
Представитель экстренных служб региона подтвердил РИА "Новости" информацию о двух пострадавших. По его словам, из горящего здания спасли 15 человек. Причина ЧП выясняется.
Пожар уже удалось потушить, сообщается на сайте краевого подразделения МЧС России. В ведомстве уточнили, что пострадавших нет, 14 человек эвакуировали с третьего и четвертого этажей здания.
Между тем в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края ТАСС сообщили, что при пожаре пострадали 6 человек: четверо отравились угарным газом, двое получили травмы.
Хорошая новость – во время пожара спасли беременную девушку, передает MASH. Ее срочно увезли в больницу, где на свет появился малыш. С мамой и ребенком все в порядке, сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.
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