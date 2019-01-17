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В Казахстане разбился вертолет

Воздушное судно упало по неизвестной причине

В микрорайоне Таусамалы города Алма-Аты Eurocopter 130 авиакомпании Sky Service рухнул на землю без возгорания. В результате авиакатастрофы пострадал пилот, который скончался в машине "скорой помощи".

Как передает агентство РИА "Новости" слова официального представителя Комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултана Нурахметова, ЧП произошло на территории санатория "Алатау". Частный вертолет направлялся в сторону Большого Алматинского озера.

Полина ИВАНОВА
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