В Казахстане разбился вертолет

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В микрорайоне Таусамалы города Алма-Аты Eurocopter 130 авиакомпании Sky Service рухнул на землю без возгорания. В результате авиакатастрофы пострадал пилот, который скончался в машине "скорой помощи".
Как передает агентство РИА "Новости" слова официального представителя Комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултана Нурахметова, ЧП произошло на территории санатория "Алатау". Частный вертолет направлялся в сторону Большого Алматинского озера.
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