В Санкт-Петербурге горит типография

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Возгорание произошло на третьем этаже здания, расположенного на Ленинском проспекте, днем 17 января. Очевидцы слышали шесть хлопков.
На место происшествия, как передают "Невские новости", прибыли четыре пожарных расчета и три реанимационных бригады.
По последним данным Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", три человека получили травмы, один погиб. В здании также обрушились перекрытия.
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