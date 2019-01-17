В Санкт-Петербурге горит типография

По предварительной информации, в Газетном комплексе случился взрыв

Возгорание произошло на третьем этаже здания, расположенного на Ленинском проспекте, днем 17 января. Очевидцы слышали шесть хлопков.

На место происшествия, как передают "Невские новости", прибыли четыре пожарных расчета и три реанимационных бригады.

По последним данным Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", три человека получили травмы, один погиб. В здании также обрушились перекрытия.