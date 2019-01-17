В Саратове машина влетела в магазин

Водитель потерял управление из-за неисправности автомобиля

Иномарка протаранила вход "Пятерочки", находящейся в Заводском районе города, 17 января и въехала в холл супермаркета, сломав автоматические двери. В результате ДТП никто не пострадал.

Мужчина, который за несколько секунд до аварии зашел в магазин, чудом успел отскочить от входа. Водитель, как стало известно из сообщества "ЧП Саратов" в Instagram, заявил о том, что ДТП произошло из-за технической неисправности его машины марки Hyundai.

Как отмечает "Пятый канал", администрация супермаркета вызвала полицию, которая выясняет подробности этого происшествия.