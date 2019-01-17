В Домодедово произошла крупная авария

На трассе М4 "Дон" образовалась пробка

Фура и грузовик врезались друг в друга в четверг, 17 января. Водитель первой машины пытался совершить запрещенный маневр, а груженный транспорт не успел уйти от удара. По предварительной информации, никто не пострадал.

По всей трассе разлетелись синие коробки, похожие на ящики из-под фруктов. Из-за ДТП, как сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня", две полосы дороги перекрыли, в результате чего в районе происшествия движение было затруднено.