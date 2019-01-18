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В Колумбии объявлен траур

Богота впервые в истории пострадала от террориста-смертника

Колумбия погрузилась в трехдневный траур. Накануне, 17 января,  в здание полицейской академии в столице врезался автомобиль, начиненный взрывчаткой. Им управлял террорист-смертник.

В результате 21 человек погиб, 87 пострадали, сообщается на странице академии в Twitter. Среди жертв теракта не только колумбийцы, но и граждане Панамы и Эквадора, которые обучались в Боготе. 

Известно, что за рулем внедорожника Nissan находился 56-летний местный житель, его личность установлена. Сейчас полиция поверяет его связи с повстанческими группировками, действующими на территории Колумбии. 

По видеокадрам, опубликованным телеграм-каналом Hue, видно, насколько сильным был взрыв, – обломки разлетелись на десятки метров вокруг, в соседних домах выбиты стекла.

Николай ВИКТОРОВ
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