В Колумбии объявлен траур

Богота впервые в истории пострадала от террориста-смертника

Колумбия погрузилась в трехдневный траур. Накануне, 17 января, в здание полицейской академии в столице врезался автомобиль, начиненный взрывчаткой. Им управлял террорист-смертник.

В результате 21 человек погиб, 87 пострадали, сообщается на странице академии в Twitter. Среди жертв теракта не только колумбийцы, но и граждане Панамы и Эквадора, которые обучались в Боготе.

Известно, что за рулем внедорожника Nissan находился 56-летний местный житель, его личность установлена. Сейчас полиция поверяет его связи с повстанческими группировками, действующими на территории Колумбии.

По видеокадрам, опубликованным телеграм-каналом Hue, видно, насколько сильным был взрыв, – обломки разлетелись на десятки метров вокруг, в соседних домах выбиты стекла.