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В Иркутской области загорелся завод

Угрозы для жизни людей нет

В городе Ангарске произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

С огнем борются более 80 человек и 28 единиц техники, угрозы для населения нет, сообщается на сайте МЧС по Иркутской области.

По предварительной информации, площадь пожара не превышает 40 кв. м, отмечает "Пятый канал".

По данным Telegram-канала LIFE SHOT, спасателям удалось справиться с огнем.

Валентина МАЙОРОВА
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