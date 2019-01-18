В Иркутской области загорелся завод

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В городе Ангарске произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.
С огнем борются более 80 человек и 28 единиц техники, угрозы для населения нет, сообщается на сайте МЧС по Иркутской области.
По предварительной информации, площадь пожара не превышает 40 кв. м, отмечает "Пятый канал".
По данным Telegram-канала LIFE SHOT, спасателям удалось справиться с огнем.
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