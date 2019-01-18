В Петербурге иномарка протаранила остановку

Два человека пострадали

ЧП произошло недалеко от метро "Академическая" Северной столицы. Водитель проезжавшей мимо остановки машины не справился с управлением, и она влетела в ожидавших общественный транспорт пассажиров, говорится в паблике "ВКонтакте" "ДТП и ЧП. Петербург".

Там же сообщается о пострадавших. На месте аварии работают медики "скорой помощи".

Известно, что на остановке в момент тарана находилось 10 человек, двоих задела иномарка, в том числе пожилую женщину, пишет 78.ru.