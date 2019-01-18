Второго летчика Су-34 не нашли

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В Минобороны России опровергли информацию о спасении второго летчика Су-34. В ведомстве сообщили, что поисково-спасательная операция продолжается, передает Telegram-канал LIFE SHOT.
Напомним, над акваторией Японского моря столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. Один из них на одном двигателе долетел до аэродрома. Второй – улетел в Татарский пролив. Летчики успели катапультироваться.
Ранее сообщалось об обнаружении обоих членов экипажа.
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