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Второго летчика Су-34 не нашли

Прежняя информация не подтвердилась

В Минобороны России опровергли информацию о спасении второго летчика Су-34. В ведомстве сообщили, что поисково-спасательная операция продолжается, передает Telegram-канал LIFE SHOT. 

Напомним, над акваторией Японского моря столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. Один из них на одном двигателе долетел до аэродрома. Второй – улетел в Татарский пролив. Летчики успели катапультироваться.

Ранее сообщалось об обнаружении обоих членов экипажа.

Оксана ПОДТУРКИНА
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