В Белоруссии взорвался газ в многоэтажке

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В городе Мозырь в девятиэтажном доме произошло ЧП. Из-за разгерметизации газового баллончика случилась вспышка газовоздушной смеси. В результате инцидента никто не пострадал.
По информации пресс-службы областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций, хозяин квартиры проводил огневую обработку тушки птицы. Вероятно, взрыв прогремел из-за неправильной эксплуатации ручной газовой горелки. Специалисты проводят проверку на месте происшествия.
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