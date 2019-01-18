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В Белоруссии взорвался газ в многоэтажке

Кулинар неудачно приготовил ужин

В городе Мозырь в девятиэтажном доме произошло ЧП. Из-за разгерметизации газового баллончика случилась вспышка газовоздушной смеси. В результате инцидента никто не пострадал.

По информации пресс-службы областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций, хозяин квартиры проводил огневую обработку тушки птицы. Вероятно, взрыв прогремел из-за неправильной эксплуатации ручной газовой горелки. Специалисты проводят проверку на месте происшествия. 

Полина ИВАНОВА
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