Потерпевший не вышел из комы

Скандал в архангельской коммуналке закончился плачевно для 53-летнего жильца. Сильно побитого мужчину доставили в больницу на "скорой" в субботу, 19 января. На следующий день он умер.

По версии следствия, обидчиком жителя Поморья стал 26-летний борец за чистоту и порядок, который поселился по соседству, передает пресс-служба СК СКР по региону. Предполагаемый преступник задержан.

"От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что вечером 19 января он избил руками, ногами и подручными предметами соседа по коммунальной квартире, который перестал прибираться в жилище и устроил беспорядок", – говорится в релизе.



За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое стало причиной смерти, следствие будет настаивать на его тюремном заключении, пишет FlashNord.