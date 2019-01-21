Наказал за беспорядок: в Поморье мужчина забил до смерти соседа
Скандал в архангельской коммуналке закончился плачевно для 53-летнего жильца. Сильно побитого мужчину доставили в больницу на "скорой" в субботу, 19 января. На следующий день он умер.
По версии следствия, обидчиком жителя Поморья стал 26-летний борец за чистоту и порядок, который поселился по соседству, передает пресс-служба СК СКР по региону. Предполагаемый преступник задержан.
"От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что вечером 19 января он избил руками, ногами и подручными предметами соседа по коммунальной квартире, который перестал прибираться в жилище и устроил беспорядок", – говорится в релизе.
За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое стало причиной смерти, следствие будет настаивать на его тюремном заключении, пишет FlashNord.
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