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Пьяный полицейский насмерть сбил женщину

Вторая пострадавшая находится в больнице

Уголовное дело против старшего следователя отдела МВД России по Ядринскому району возбуждено в Чувашии.

Служитель закона подозревается в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух пожилых женщин, сообщается на сайте Следственного комитета. 

От полученных травм 79-летняя женщина скончалась на месте аварии, 67-летняя пострадавшая была госпитализирована, отмечает "ФедералПресс".

Валентина МАЙОРОВА
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