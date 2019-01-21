Пьяный полицейский насмерть сбил женщину

Нибиру
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Уголовное дело против старшего следователя отдела МВД России по Ядринскому району возбуждено в Чувашии.
Служитель закона подозревается в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух пожилых женщин, сообщается на сайте Следственного комитета.
От полученных травм 79-летняя женщина скончалась на месте аварии, 67-летняя пострадавшая была госпитализирована, отмечает "ФедералПресс".
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