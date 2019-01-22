В банке Новосибирска произошел взрыв

Попытка злоумышленников похитить деньги провалилась

В новосибирском банке "Открытие" рано утром 22 января случилось ЧП, из-за которого вырвало входную дверь, а тамбур разнесло. В результате происшествия никто не пострадал – в момент хлопка в здании не было ни сотрудников, ни посетителей.

По предварительной версии, неизвестные хотели ограбить банкоматы, но вскрыть их не удалось, а деньги остались на месте. Как передает региональное издание "Новосибирск онлайн", на прошлой неделе кто-то пытался безуспешно взломать банкоматы, которые потом на время закрыли от людей.

Сотрудники правоохранительных органов, как сообщает телеканал "360", возбудили уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Полицейские устанавливают личности злоумышленников.