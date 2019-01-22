В Санкт-Петербурге пожар охватил Арбитражный суд

Огонь виднеется на пятом этаже

В Северной столице произошло возгорание в Арбитражном суде по городу и Ленобласти. Возможно, ЧП случилось в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу – оба ведомства находятся в одном здании. Причина происшествия пока не сообщается.

Как передает издание "Фонтанка", пламя видно из помещений, окна которого выходят во двор.

По информации портала "Мойка78", на месте происшествия находятся 4 пожарные бригады. Из здания эвакуировали всех людей.