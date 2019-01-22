Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Санкт-Петербурге пожар охватил Арбитражный суд

Огонь виднеется на пятом этаже

В Северной столице произошло возгорание в Арбитражном суде по городу и Ленобласти. Возможно, ЧП случилось в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу – оба ведомства находятся в одном здании. Причина происшествия пока не сообщается.

Как передает издание "Фонтанка", пламя видно из помещений, окна которого выходят во двор.

По информации портала "Мойка78", на месте происшествия находятся 4 пожарные бригады. Из здания эвакуировали всех людей. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Доллар рухнет на этой неделе

Курс российской валюты поднимется благодаря подорожавшей нефти и налоговому периоду

Мутящие воду украинцы надоели Европе

В ПАСЕ придумали, как прекратить череду утомительных скандалов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей