В Санкт-Петербурге пожар охватил Арбитражный суд

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В Северной столице произошло возгорание в Арбитражном суде по городу и Ленобласти. Возможно, ЧП случилось в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу – оба ведомства находятся в одном здании. Причина происшествия пока не сообщается.
Как передает издание "Фонтанка", пламя видно из помещений, окна которого выходят во двор.
По информации портала "Мойка78", на месте происшествия находятся 4 пожарные бригады. Из здания эвакуировали всех людей.
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