На шахте "Воркутауголь" произошло ЧП

Нибиру
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По предварительной информации, пострадавших в результате обрушения горной породы на шахте "Воргашорская", находящейся в республике Коми во вторник, 22 января, нет. Другие подробности происшествия региональное МЧС не сообщает.
Шахта, как передает ведомство, относится к компании "Воркутауголь", которая является одной из крупнейших угледобывающих организаций России.
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