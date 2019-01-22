На шахте "Воркутауголь" произошло ЧП

Работники поднимаются на поверхность

По предварительной информации, пострадавших в результате обрушения горной породы на шахте "Воргашорская", находящейся в республике Коми во вторник, 22 января, нет. Другие подробности происшествия региональное МЧС не сообщает.

Шахта, как передает ведомство, относится к компании "Воркутауголь", которая является одной из крупнейших угледобывающих организаций России.