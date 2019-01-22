Собака спасла хозяев от пожара

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Алабай по кличке Нария помогла найти возгорание и спасти частный дом от огня.
Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Архангельской области, хозяин с женой уже легли спать, однако их питомица начала нервничать и громко лаять. Мужчина вышел на улицу и увидел, что Нария указывает мордой на чердак.
Поднявшись наверх, хозяин дома нашел источник задымления и, схватив огнетушитель, стал гасить огонь. Помимо этого, он вызвал пожарных, которые быстро приехали и справились с начавшимся возгоранием.
Пожар начался из-за раскаленной трубы протопленной печи, отмечает FlashNord.
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