В Южно-Сахалинске из-за угрозы взрыва эвакуировали школы

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Власти города сообщили, что утром 24 января из ряда учебных заведений, а также административных зданий сотрудников и учеников вывели на улицы из-за сообщений о минировании. Старшеклассников отправили домой.
Учащихся младших классов отвели в соседние помещения, чтобы они смогли дождаться родителей. Администрация Южно-Сахалинска призвала людей на своем официальном сайте не паниковать. Занятия в школах отменили. Бомбы в зданиях не нашли.
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