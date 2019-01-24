Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Южно-Сахалинске из-за угрозы взрыва эвакуировали школы

В целях безопасности детей разместили в ближайших общественных местах

Власти города сообщили, что утром 24 января из ряда учебных заведений, а также административных зданий сотрудников и учеников вывели на улицы из-за сообщений о минировании. Старшеклассников отправили домой.

Учащихся младших классов отвели в соседние помещения, чтобы они смогли дождаться родителей. Администрация Южно-Сахалинска призвала людей на своем официальном сайте не паниковать. Занятия в школах отменили. Бомбы в зданиях не нашли

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Захватчик самолета объяснил требование лететь в Афганистан

Очевидцы злополучного рейса утверждают, что мужчина вел себя адекватно

Меркель приготовилась к хорошему разводу

Немецкий канцлер послала заботливый месседж в Лондон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей