В Южно-Сахалинске из-за угрозы взрыва эвакуировали школы

В целях безопасности детей разместили в ближайших общественных местах

Власти города сообщили, что утром 24 января из ряда учебных заведений, а также административных зданий сотрудников и учеников вывели на улицы из-за сообщений о минировании. Старшеклассников отправили домой.

Учащихся младших классов отвели в соседние помещения, чтобы они смогли дождаться родителей. Администрация Южно-Сахалинска призвала людей на своем официальном сайте не паниковать. Занятия в школах отменили. Бомбы в зданиях не нашли.