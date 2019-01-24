В столичном доме прогремел взрыв

В квартире, где случилось ЧП, выбиты окна

В Москве на улице Костромская в жилом здании, которое не газифицировано, прозвучал хлопок утром 24 января. По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте происшествия работают спецслужбы и сотрудники правоохранительных органов, передает агентство ТАСС.