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В столичном доме прогремел взрыв

В квартире, где случилось ЧП, выбиты окна

В Москве на улице Костромская в жилом здании, которое не газифицировано, прозвучал хлопок утром 24 января. По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте происшествия работают спецслужбы и сотрудники правоохранительных органов, передает агентство ТАСС. 

Полина ИВАНОВА
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