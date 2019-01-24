Начавшийся пожар слишком поздно заметили

Следственный комитет России по Республике Хакасия возбудил уголовное дело по факту гибели двухлетнего ребенка – тело малыша нашли при тушении пожара в селе Бея.

Следствие считает, что днем 23 января мать погибшего малыша ушла в детский сад за старшим ребенком, оставив младшего одного. В доме в это время топилась печь, из-за нее и вспыхнуло пламя, отмечается на сайте ведомства.

Заметив валивший из дома дым, жившая по соседству женщина вызвала пожарных. Один из односельчан попытался пройти в горящий дом, но из-за сильного дыма не смог спасти мальчика.

Тело ребенка нашли лишь пожарные. Как сообщает "Федерал Пресс", спасатели прибыли к месту происшествия уже через четыре минуты после поступления сигнала тревоги, однако к их приезду огонь охватил деревянный дом целиком.

