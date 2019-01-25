В Москве из "Ельцин-центра" эвакуировали людей

Нибиру
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Подозрения вызвал подписанный стихами Омара Хайяма подарок фонду, который очень сильно напоминает взрывное устройство. Четырехкилограммовую коробку размером 40 на 60 см доставили на имя директора.
В результате из "Ельцин-центра" пришлось эвакуировать людей. Здание покинули 25 человек, пишет Telegram-канал Mash. Пока неизвестно, настоящую бомбу замаскировал даритель под презент или это бутафория. На месте работают саперы.
Другие подробности не сообщаются.
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