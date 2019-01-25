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В Москве из "Ельцин-центра" эвакуировали людей

В здание пронесли похожий на взрывчатку предмет

Подозрения вызвал подписанный стихами Омара Хайяма подарок фонду, который очень сильно напоминает взрывное устройство. Четырехкилограммовую коробку размером 40 на 60 см доставили на имя директора.

В результате из "Ельцин-центра" пришлось эвакуировать людей. Здание покинули 25 человек, пишет Telegram-канал Mash. Пока неизвестно, настоящую бомбу замаскировал даритель под презент или это бутафория. На месте работают саперы.  

Другие подробности не сообщаются.

 



Оксана ПОДТУРКИНА
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