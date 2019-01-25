Пожар произошел в районе Жулебино

В результате ЧП на юго-востоке столицы пострадал человек. Восьмерых пожарным удалось вытащить из горящего здания.

Пожар произошел в районе Жулебино, там загорелась квартира в многоэтажном доме. Пламя уже потушили, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

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