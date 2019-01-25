В ФРГ эвакуировали поезд

О ЧП сообщила полиция

В Германии 500 пассажиров были эвакуированы из поезда из-за сообщения о бомбе.

Об этом сообщается в Twitter полиции Франкфурта.

В настоящее время правоохранители проводят следственные мероприятия. Граждан просят сохранять спокойствие.

Gegen den #ICE74 liegt eine #Bombendrohung vor. Aus dem Zug wurden 500 Reisende sicher und unverletzt evakuiert. Die Gleise 5&6 des #Bahnhof #FrankfurtSüd wurden gesperrt.

Maßnahmen laufen.

Bewahren Sie Ruhe#bpol

*pk — Bundespolizei Koblenz (@bpol_koblenz) 25 января 2019 г.

По последним данным, операцию, начавшаяся из-за сообщения о бомбе, завершена, все пассажиры продолжили путь.

