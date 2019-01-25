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В ФРГ эвакуировали поезд

О ЧП сообщила полиция

В Германии 500 пассажиров были эвакуированы из поезда из-за сообщения о бомбе.

Об этом сообщается в Twitter полиции Франкфурта.

В настоящее время правоохранители проводят следственные мероприятия. Граждан просят сохранять спокойствие.

По последним данным, операцию, начавшаяся из-за сообщения о бомбе, завершена, все пассажиры продолжили путь. 

Валентина МАЙОРОВА
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