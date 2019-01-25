В ФРГ эвакуировали поезд

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В Германии 500 пассажиров были эвакуированы из поезда из-за сообщения о бомбе.
Об этом сообщается в Twitter полиции Франкфурта.
В настоящее время правоохранители проводят следственные мероприятия. Граждан просят сохранять спокойствие.
Gegen den #ICE74 liegt eine #Bombendrohung vor. Aus dem Zug wurden 500 Reisende sicher und unverletzt evakuiert. Die Gleise 5&6 des #Bahnhof #FrankfurtSüd wurden gesperrt.— Bundespolizei Koblenz (@bpol_koblenz) 25 января 2019 г.
Maßnahmen laufen.
Bewahren Sie Ruhe#bpol
*pk
По последним данным, операцию, начавшаяся из-за сообщения о бомбе, завершена, все пассажиры продолжили путь.
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