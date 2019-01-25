Путешествие в Нью-Йорк для нее может обернуться тюрьмой

Российская туристка вместо сувениров привезла из Америки марихуану и кокаин. Об этом стало известно лишь после экспертизы. А прежде контрабандистку задержали в аэропорту "Шереметьево".

Ей пришлось сделать остановку в "зеленом коридоре". В джинсах у путешественницы оказалась баночка с белым веществом, а в багаже – трава зеленого цвета, завернутая в салфетку, передает пресс-служба Шереметьевской таможни.

Поездка за рубеж теперь может обернуться тюрьмой. Россиянке грозит уголовная ответственность за контрабанду наркотиков, уточняет "Подмосковье сегодня".