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В Италии вертолет врезался в самолет с туристами

Есть жертвы

В результате ЧП в Альпах погибли пять человек, информирует телеканал Rai News 24, ссылаясь на спасательную службу. Два человека пострадали. Между тем в Mirror говорится о четырех жертвах.  

Путаница возникла из-за того, что пока неясно точное число пассажиров и членов экипажа. Также неизвестно, были ли на борту россияне.

Уточняется, что туристический самолет столкнулся с вертолетом над ледником на горе Теста-дель-Рютор. 


Оксана ПОДТУРКИНА
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