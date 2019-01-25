В Италии вертолет врезался в самолет с туристами

Есть жертвы

В результате ЧП в Альпах погибли пять человек, информирует телеканал Rai News 24, ссылаясь на спасательную службу. Два человека пострадали. Между тем в Mirror говорится о четырех жертвах.

Путаница возникла из-за того, что пока неясно точное число пассажиров и членов экипажа. Также неизвестно, были ли на борту россияне.

Уточняется, что туристический самолет столкнулся с вертолетом над ледником на горе Теста-дель-Рютор.



