В Италии вертолет врезался в самолет с туристами

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В результате ЧП в Альпах погибли пять человек, информирует телеканал Rai News 24, ссылаясь на спасательную службу. Два человека пострадали. Между тем в Mirror говорится о четырех жертвах.
Путаница возникла из-за того, что пока неясно точное число пассажиров и членов экипажа. Также неизвестно, были ли на борту россияне.
Уточняется, что туристический самолет столкнулся с вертолетом над ледником на горе Теста-дель-Рютор.
#ValledAosta, ghiacciaio del #Rutor: le prime immagini video del #SoccorsoAlpino dal luogo dell'incidente. Seguono aggiornamenti. pic.twitter.com/tbZ2eXigET— Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) 25 января 2019 г.
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