Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Смерч обрушился на популярный у россиян курорт

Стихия частично разрушила аэропорт

На турецкий город Анталью неожиданно обрушился смерч. Больше всего пострадал главный аэропорт. Ветер перевернул автобус, подвозивший пассажиров к самолету, и поднял в воздух трап.

В результате стихии пострадали 12 человек. В генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что среди пострадавших россиян нет, передает РИА "Новости".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей