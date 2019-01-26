Смерч обрушился на популярный у россиян курорт

Стихия частично разрушила аэропорт

На турецкий город Анталью неожиданно обрушился смерч. Больше всего пострадал главный аэропорт. Ветер перевернул автобус, подвозивший пассажиров к самолету, и поднял в воздух трап.

В результате стихии пострадали 12 человек. В генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что среди пострадавших россиян нет, передает РИА "Новости".