Снегопад в Москве спровоцировал аварию с участием 50 машин

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На Симферопольском шоссе из-за снегопада столкнулись около 50 автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного главка МВД.
"По предварительной информации, на участке Симферопольского шоссе с 24 километра по 58 километр столкнулись около 50 автомобилей", – цитирует его РИА "Новости".
Отмечается, что движение на дороге восстанавливается.
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