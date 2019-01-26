Снегопад в Москве спровоцировал аварию с участием 50 машин

Обошлось без пострадавших

На Симферопольском шоссе из-за снегопада столкнулись около 50 автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного главка МВД.

"По предварительной информации, на участке Симферопольского шоссе с 24 километра по 58 километр столкнулись около 50 автомобилей", – цитирует его РИА "Новости".

Отмечается, что движение на дороге восстанавливается.