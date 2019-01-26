В Саратовской области взорвалось кафе

Пострадали 35 человек

В рабочем поселке под Саратовом произошел взрыв в кафе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что в подсобке здания взорвался газовый котел, после чего начался пожар, передает РИА "Новости".

Telegram-канал Mash сообщил, что в результате происшествия пострадали 35 человек, 5 из них в тяжелом состоянии.

На месте работают спасатели.