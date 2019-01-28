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В сибирской школе на учеников обрушился поток кипятка

В учебном заведении прорвало трубу

В гимназии Железногорска произошло ЧП по время урока. С потолка неожиданно начала литься горячая вода. Никто из школьников не пострадал.

Однако, как стало известно из группы "Я живу в Красноярске" соцсети "Вконтакте", преподавательница получила ожоги лица и руки.

Как передает "Пятый канал", пострадавшую учительницу госпитализировали. 

Полина ИВАНОВА
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