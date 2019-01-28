В сибирской школе на учеников обрушился поток кипятка

Нибиру
- Нибиру потопит Курильские острова
- Секретные базы Нибиру взрывают Землю
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
184 новости
В гимназии Железногорска произошло ЧП по время урока. С потолка неожиданно начала литься горячая вода. Никто из школьников не пострадал.
Однако, как стало известно из группы "Я живу в Красноярске" соцсети "Вконтакте", преподавательница получила ожоги лица и руки.
Как передает "Пятый канал", пострадавшую учительницу госпитализировали.
Запутавшиеся американцы больше не хотят карать российские компании
Неприметный мужчина украл полотно "Айпетри. Крым" на глазах у посетителей