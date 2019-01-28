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В Олимпийском парке Сочи произошла массовая драка

Потасовка переросла в перестрелку

Полиция начала расследование по факту массовой драки между мужчинами в Олимпийском парке Адлерского района Сочи.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По словам собеседника агентства, на место происшествия в срочном порядке прибыли сотрудники полиции, которые незамедлительно задержали хулиганов. 

Очевидцы разместили видео драки в соцсетях. В ролике видно, что в конфликт вовлечено с десяток людей, избивающих одного мужчину. По предварительным данным, выстрелы были произведены из травматического пистолета.

В настоящее время правоохранители устанавливают число пострадавших.

Валентина МАЙОРОВА
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