В Олимпийском парке Сочи произошла массовая драка

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Полиция начала расследование по факту массовой драки между мужчинами в Олимпийском парке Адлерского района Сочи.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По словам собеседника агентства, на место происшествия в срочном порядке прибыли сотрудники полиции, которые незамедлительно задержали хулиганов.
Очевидцы разместили видео драки в соцсетях. В ролике видно, что в конфликт вовлечено с десяток людей, избивающих одного мужчину. По предварительным данным, выстрелы были произведены из травматического пистолета.
В настоящее время правоохранители устанавливают число пострадавших.
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