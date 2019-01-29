На украинском химическом заводе произошел взрыв

Последствия происшествия могут нанести серьезный вред людям

Пять человек пострадали при взрыве в городе Каменское Днепропетровской области. Они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщает МВД Украины, ЧП произошло в здании смолоперерабатывающего цеха "Днепровского коксохимического завода".

В настоящее время разгорелся пожар на площади 200 кв. метров.