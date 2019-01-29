На украинском химическом заводе произошел взрыв

Нибиру
- Нибиру потопит Курильские острова
- Секретные базы Нибиру взрывают Землю
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
184 новости
Пять человек пострадали при взрыве в городе Каменское Днепропетровской области. Они госпитализированы в тяжелом состоянии.
Как сообщает МВД Украины, ЧП произошло в здании смолоперерабатывающего цеха "Днепровского коксохимического завода".
В настоящее время разгорелся пожар на площади 200 кв. метров.
Донецк указал австрийскому дипломату, что все вопросы по конфликту, нужно согласовывать с ДНР и ЛНР