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На украинском химическом заводе произошел взрыв

Последствия происшествия могут нанести серьезный вред людям

Пять человек пострадали при взрыве в городе Каменское Днепропетровской области. Они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщает МВД Украины, ЧП произошло в здании смолоперерабатывающего цеха "Днепровского коксохимического завода".

В настоящее время разгорелся пожар на площади 200 кв. метров.

Валентина МАЙОРОВА
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