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В Подмосковье орудует шайка похитителей посылок

Воришками оказались подростки

В Одинцово жители ЖК "Гусарская Баллада" жалуются на то, что не получают свои заказы с популярного сервиса "Алиэкспресс". Юноши, которых подозревают в воровстве, вскрывают почтовые ящики и забирают маленькие конверты.

Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", по записям с видеокамер понятно, что ворами являются именно подростки.

Одна из посылок с резиновыми заплатками, как рассказала потерпевшая, не заинтересовала преступников. При этом кражи происходят в городе уже какое-то время и довольно регулярно, но люди сначала не видели смысла писать заявление в полицию из-за вещей стоимостью 20-80 рублей. Теперь же жители хотят обратиться к сотрудникам правоохранительных органов.

Полина ИВАНОВА
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