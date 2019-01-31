В Чите введен режим ЧС

В пригороде крупнейшего города Забайкалья горит мусорный полигон

Из-за пожара власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Об этом заявили в Министерстве территориального развития Забайкальского края. Ранее ведомство сообщило, что на тушение огня власти выделили дополнительные 10 единиц большегрузной техники, а компания РЖД направила на полигон бульдозер.

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов назначил проверку работы полигона, отмечает "Федерал Пресс".

