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В Чите введен режим ЧС

В пригороде крупнейшего города Забайкалья горит мусорный полигон

Из-за пожара власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Об этом заявили в Министерстве территориального развития Забайкальского края. Ранее ведомство сообщило, что на тушение огня власти выделили дополнительные 10 единиц большегрузной техники, а компания РЖД направила на полигон бульдозер.

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов назначил проверку работы полигона, отмечает "Федерал Пресс".

Валентина МАЙОРОВА
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