В Тбилиси люди погибли из-за утечки газа

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В столице Грузии 7 наемных рабочих погибли в квартире из-за скопления угарного газа.
Как сообщает "Sputnik. Грузия" причиной ЧП стал самовольно установленный газовый обогреватель воды.
Представители компании "Казтрансгаз – Тбилиси" заявили, что из-за нарушения условий эксплуатации обогревателя подача газа в квартиру была отключена. Предполагается, что хозяин квартиры самовольно подключил его.
В настоящее время газоснабжение дома перекрыто. Правоохранители завели уголовное дело по факту ЧП.
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