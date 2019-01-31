Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Тбилиси люди погибли из-за утечки газа

Трагедия произошла из-за незаконно установленного газового нагревателя

В столице Грузии 7 наемных рабочих погибли в квартире из-за скопления угарного газа.

Как сообщает "Sputnik. Грузия" причиной ЧП стал самовольно установленный газовый обогреватель воды.

Представители компании "Казтрансгаз – Тбилиси" заявили, что из-за нарушения условий эксплуатации обогревателя подача газа в квартиру была отключена. Предполагается, что хозяин квартиры самовольно подключил его.

В настоящее время газоснабжение дома перекрыто. Правоохранители завели уголовное дело по факту ЧП.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Доллар обвалится при одном условии

Стал известен сценарий, при котором курс рубля останется высоким

В Токио устроили новый скандал из-за Курил

Требование сдать телефоны оскорбило японцев до глубины души

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей