В Тбилиси люди погибли из-за утечки газа

Трагедия произошла из-за незаконно установленного газового нагревателя

В столице Грузии 7 наемных рабочих погибли в квартире из-за скопления угарного газа.

Как сообщает "Sputnik. Грузия" причиной ЧП стал самовольно установленный газовый обогреватель воды.

Представители компании "Казтрансгаз – Тбилиси" заявили, что из-за нарушения условий эксплуатации обогревателя подача газа в квартиру была отключена. Предполагается, что хозяин квартиры самовольно подключил его.

В настоящее время газоснабжение дома перекрыто. Правоохранители завели уголовное дело по факту ЧП.