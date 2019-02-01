В Индии произошла авиакатастрофа

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Истребитель Mirage 2000 французского производства разбился в Индии утром 1 февраля.
По сообщению агентства ANI, оба пилота ВВС Индии погибли – один скончался на месте происшествия, другой – в госпитале. Инцидент произошел рядом с городом Бангалор.
Причины катастрофы выясняются, однако, по предварительной информации, Mirage 2000 мог иметь технический дефект.
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