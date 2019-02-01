Автобус с пассажирами протаранил поезд в Кузбассе

Пострадали два человека

Авария на железной дороге в Кемеровской области произошла в пятницу, 1 февраля. Автобус "НефАЗ", в салоне которого находились 45 пассажиров, на 12-м километре автодороги Новокузнецк – Чистогорский столкнулся с грузовым поездом.

По предварительным данным, виновником ДТП является водитель автобуса.

"При проезде железнодорожного переезда на запрещающий сигнал светофора он совершил столкновение с локомотивом грузового подвижного состава", – сообщил ТАСС осведомленный источник.

Он уточнил, что в результате аварии два пассажира автобуса получили травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все детали случившегося.