Автобус с пассажирами протаранил поезд в Кузбассе

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Авария на железной дороге в Кемеровской области произошла в пятницу, 1 февраля. Автобус "НефАЗ", в салоне которого находились 45 пассажиров, на 12-м километре автодороги Новокузнецк – Чистогорский столкнулся с грузовым поездом.
По предварительным данным, виновником ДТП является водитель автобуса.
"При проезде железнодорожного переезда на запрещающий сигнал светофора он совершил столкновение с локомотивом грузового подвижного состава", – сообщил ТАСС осведомленный источник.
Он уточнил, что в результате аварии два пассажира автобуса получили травмы.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все детали случившегося.
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