Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Автобус с пассажирами протаранил поезд в Кузбассе

Пострадали два человека

Авария на железной дороге в Кемеровской области произошла в пятницу, 1 февраля. Автобус "НефАЗ", в салоне которого находились 45 пассажиров, на 12-м километре автодороги Новокузнецк – Чистогорский столкнулся с грузовым поездом.

По предварительным данным, виновником ДТП является водитель автобуса.

"При проезде железнодорожного переезда на запрещающий сигнал светофора он совершил столкновение с локомотивом грузового подвижного состава", – сообщил ТАСС осведомленный источник.

Он уточнил, что в результате аварии два пассажира автобуса получили травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все детали случившегося. 

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Вашингтон обвалит доллар

Санкции против Венесуэлы повысят курс российской валюты

Прогнулся: Пекин пошел на уступки Вашингтону

Обе страны остались довольны достигнутыми соглашениями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей