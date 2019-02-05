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Вот это огонь: смертоносный пожар произошел в Париже

Люди пытались спастись от огня на крыше полыхающего здания

В многоэтажке в 16-м округе столицы Франции случился крупный пожар в ночь на 5 февраля. В результате ЧП погибло 7 человек, еще 28 пострадали, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Как передает радиостанция RTL, около 200 пожарных продолжают тушить огонь. Людей из соседних домов эвакуировали.

По информации агентства НСН, причина возгорания пока остается неизвестной. 

Полина ИВАНОВА
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