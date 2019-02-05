"Убийственная игра": в США на бейсбольном матче мяч убил зрителя

Спортивный снаряд на огромной скорости попал в голову болельщику

В США во время бейсбольного матча между командами "Лос-Анджелес Доджерс" и "Сан-Диего Падрес" игровой мяч попал в одного из зрителей.

Женщина потеряла сознание. Ее срочно доставили в больницу, где она находилась несколько дней. В результате врачи так и не смогли ничем помочь, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".