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"Убийственная игра": в США на бейсбольном матче мяч убил зрителя

Спортивный снаряд на огромной скорости попал в голову болельщику

В США во время бейсбольного матча между командами "Лос-Анджелес Доджерс" и "Сан-Диего Падрес" игровой мяч попал в одного из зрителей.

Женщина потеряла сознание. Ее срочно доставили в больницу, где она находилась несколько дней. В результате врачи так и не смогли ничем помочь, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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