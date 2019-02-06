В Хабаровском крае поезд сошел с рельсов

Нибиру
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В Верхнебуреинском районе, на перегоне Дуссе – Алинь – Сулук, с железнодорожных путей рано утром 6 февраля из 54 вагонов с углем рухнули 27. В результате аварии никто не пострадал, угрозы для окружающей среды нет.
Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России, повредился участок железной дороги. На место происшествия прибыли два восстановительных поезда от РЖД России с аварийно-ремонтными бригадами, которые восстановят полотно, а также следователи, начавшие проверку этого инцидента.
По информации телеканала "360", спасатели выдвинулись к поезду на вертолете Ми-8.
Как стало известно агентству ТАСС, движение грузовых составов приостановлено, а на расписание пассажирских ЧП не повлияло.
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