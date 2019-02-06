В Хабаровском крае поезд сошел с рельсов

Железнодорожники ликвидируют последствия ЧП

В Верхнебуреинском районе, на перегоне Дуссе – Алинь – Сулук, с железнодорожных путей рано утром 6 февраля из 54 вагонов с углем рухнули 27. В результате аварии никто не пострадал, угрозы для окружающей среды нет.

Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России, повредился участок железной дороги. На место происшествия прибыли два восстановительных поезда от РЖД России с аварийно-ремонтными бригадами, которые восстановят полотно, а также следователи, начавшие проверку этого инцидента.

По информации телеканала "360", спасатели выдвинулись к поезду на вертолете Ми-8.

Как стало известно агентству ТАСС, движение грузовых составов приостановлено, а на расписание пассажирских ЧП не повлияло.