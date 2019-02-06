Сломали позвоночник: в страшной драке в Москве покалечили парня

Свидетели не смогли оттащить от жертвы безжалостных нападавших

В столице в "Чайхоне №1" на Мичуринском проспекте произошла страшная потасовка. Пять нетрезвых мужчин подошли к компании молодых людей и попросили "поделиться девушками". Парень одной из них призвал оставить их компанию в покое. В ответ гости ресторана его избили.

В результате нападения россиянин, у которого и так был перелом руки, оказался в больнице. Врачи продолжают бороться за его жизнь – у него сломан позвоночник и повреждены внутренние органы.

Очевидец инцидента сообщил телеканалу "РЕН ТВ", что один из нападавших ударил юношу ногой по челюсти. Как рассказала возлюбленная пострадавшего в Instagram, официанты и охрана не смогли остановить избивавших парня мужчин, которые сбежали до появления полиции. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование.

Мать пострадавшего надеется, что следователи возбудят уголовное дело и найдут нападавших, которые душили ее сына. Видео избиения юноши опубликовал телеканал "РЕН ТВ".