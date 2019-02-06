В Югре на нефтяном месторождении произошел взрыв

Погиб один человек

Сильный взрыв прогремел на месторождении в ХМАО, в 30 км от Сургута.

"По предварительным данным, взрыв произошел из-за повреждения нефтяной трубы. Также есть информация, что в результате происшествия один человек погиб на месте, а второй пропал. Его сейчас ищут", – рассказал URA.RU источник в ГУ МЧС РФ по региону.

Официального подтверждения этой информации от ведомства агентству получить не удалось. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета ТАСС сообщили, что при взрыве на Западно-Сургутского месторождении погиб 1 рабочий. В компании "Сургутнефтегаз", которой принадлежит месторождение, эту информацию не прокомментировали. Отмечается, что пожара на месте ЧП не было, хлопок газа произошел на ремонтируемом участке газопровода, и газоснабжение не прерывалось.