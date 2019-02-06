В Москве загорелся завод

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Очевидцы сообщают, что на нефтеперерабатывающем заводе в столичной Капотне начался пожар.
В МЧС сообщили, что в экстренные службы не поступало сигналов о пожаре, отмечает "Говорит Москва". Видео полыхающего пламени доступно в Сети. По данным Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", МЧС опровергло информацию о пожаре в Капотне – случившееся объяснили особенностями технологического процесса.
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