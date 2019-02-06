В Подмосковье ограбили разносившего пенсии почтальона

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В Сергиевом Посаде неизвестный грабитель напал на почтальона, разносившего пенсии. Пострадавший получил 3 пули в голову и в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован в районную больницу.
К сожалению, на этого почтальона нападали и раньше. В дирекции Почты России интернет-изданию "Подмосковье сегодня" сообщили, что держат под контролем ситуацию с нападением на их сотрудника и готовы оказать поддержку семье пострадавшего.
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