В Подмосковье ограбили разносившего пенсии почтальона

Преступник хотел украсть деньги у пожилых людей

В Сергиевом Посаде неизвестный грабитель напал на почтальона, разносившего пенсии. Пострадавший получил 3 пули в голову и в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован в районную больницу.

К сожалению, на этого почтальона нападали и раньше. В дирекции Почты России интернет-изданию "Подмосковье сегодня" сообщили, что держат под контролем ситуацию с нападением на их сотрудника и готовы оказать поддержку семье пострадавшего.