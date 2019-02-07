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В Эквадоре жестоко убили россиянина

На туриста из России и его спутницу напали четверо грабителей

В столице Кито, в квартале Итчимбия, граждан РФ попытались обокрасть. Россиянин дал злоумышленникам отпор, но они несколько раз ударили его ножом. Пострадавший скончался в больнице.

Представитель консульского отдела посольства в Эквадоре сообщил агентству РИА Новости, что с помощью камер видеонаблюдения полицейским удалось вычислить личности преступников.

Специальное управление МВД, которое ведет это дело, уже задержало подозреваемых. 

Полина ИВАНОВА
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