В Эквадоре жестоко убили россиянина

На туриста из России и его спутницу напали четверо грабителей

В столице Кито, в квартале Итчимбия, граждан РФ попытались обокрасть. Россиянин дал злоумышленникам отпор, но они несколько раз ударили его ножом. Пострадавший скончался в больнице.

Представитель консульского отдела посольства в Эквадоре сообщил агентству РИА Новости, что с помощью камер видеонаблюдения полицейским удалось вычислить личности преступников.

Специальное управление МВД, которое ведет это дело, уже задержало подозреваемых.