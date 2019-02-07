В Нижнем Новгороде произошло страшное ДТП с участием автобуса

Водитель ПАЗа не справился с управлением

Автобус врезался в грузовик, стоящий на обочине, 7 февраля рано утром на набережной Гребного канала. В результате происшествия пострадал 21 человек, 13 из которых отправили в больницу с ушибами и ссадинами.

Об аварии сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС. Всего в автобусе находилось 37 человек.

Как передает агентство РИА Новости, ПАЗ был не пассажирский, он перевозил рабочих.