В Нижнем Новгороде произошло страшное ДТП с участием автобуса

Нибиру
- Дьявольская планета приближается: Нибиру сняли на видео
- Пострашнее будет: в космосе родилась вторая Нибиру
- Нибиру готовит людей к новой великой эре
189 новости
Автобус врезался в грузовик, стоящий на обочине, 7 февраля рано утром на набережной Гребного канала. В результате происшествия пострадал 21 человек, 13 из которых отправили в больницу с ушибами и ссадинами.
Об аварии сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС. Всего в автобусе находилось 37 человек.
Как передает агентство РИА Новости, ПАЗ был не пассажирский, он перевозил рабочих.
За океаном сделают все, чтобы РФ не увела американских партнеров
Экс-президент решил высказаться впервые после суда