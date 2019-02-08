Причиной аварии в Домодедово стали погодные условия

Нибиру
- Дьявольская планета приближается: Нибиру сняли на видео
- Пострашнее будет: в космосе родилась вторая Нибиру
- Нибиру готовит людей к новой великой эре
191 новости
СК РФ назвал причину, по которой в аэропорту едва не случилась страшная трагедия 6 февраля. После посадки лайнер, следовавший рейсом Тюмень – Москва, задел мачту освещения из-за льда на рулежной дорожке.
Пилоты не смогли остановить воздушное судно, в результате у правого крыла повредились законцовка и предкрылок из-за столкновения с мачтой. Специалисты продолжают доследственную проверку этого инцидента.
Как сообщает пресс-служба московского ведомства, в результате ЧП никто из 58 пассажиров и 5 членов экипажа не пострадал.
Мадрид напомнил европейцам о правах человека
Американцы будут действовать только после консультаций с партнерами