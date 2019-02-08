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В Петербурге ищут грозившую взорвать весь город россиянку

"Шутницу" не обнаружили по ее месту жительства

В службу "112" в ночь на 8 февраля поступил звонок от россиянки, которая заявила, что устроит взрыв в местном МВД с помощью тротила. Через некоторое время женщина сообщила, что готова разрушить всю Северную столицу.

Сотрудники правоохранительных органов, как сообщает портал "78.ru", выяснили личность звонившей. Ею оказалась 45-летняя женщина, но найти ее не удалось. Сейчас полицейские продолжают разыскивать гражданку РФ.

Как отмечает агентство FlashNord, за заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте предусмотрено жесткое наказание. Согласно 207 статье УК РФ, злоумышленнику может грозить до 5 лет тюрьмы. 

Полина ИВАНОВА
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