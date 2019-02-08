Подмосковный ТЦ эвакуировали из-за угрозы взрыва

В полицию поступил анонимный звонок

Несколько сотен человек выведены из торгового центра "Июнь" в Мытищах.

"Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в ТЦ "Июнь", расположенный на ул. Мира, д. 51. Эвакуированы несколько сотен человек", – сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

На месте происшествия работают кинологи.

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