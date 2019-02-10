На Венесуэлу упал метеорит

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В Венесуэле очевидцы засняли яркий объект в небе, который рухнул на землю. Пользователи предположили, что это был метеорит, однако официальной информации о случившемся пока нет.
Usuarios en las redes sociales reportan una gran luz en el cielo de Caracas. Me hacen llegar este video pic.twitter.com/GVsnxFb6cP— Miguel Malliotakis (@Malliotakis_) 10 февраля 2019 г.
Отмечается, что его видели жители многих штатов. При этом в районе падения загорелась трава. К месту происшествия отправились специалисты, которые выяснят, что именно упало с неба.
A esta hora, 7:35 PM sábado 09/02/2019, acaba de verse en los cielos de Valencia caer un meteorito, cayó cerca del cc el arboral, justo frente a la urb quintas de flor amarillo Valencia @KelvinCastilloP @Heberlizeth @carlaangola @RSTIsabelica @trafficVALENCIA pic.twitter.com/W4a1P6XFPn— Karol Salas (@KarolSalas81) 9 февраля 2019 г.
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