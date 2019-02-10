На Венесуэлу упал метеорит

Объект попал на видео

В Венесуэле очевидцы засняли яркий объект в небе, который рухнул на землю. Пользователи предположили, что это был метеорит, однако официальной информации о случившемся пока нет.

Usuarios en las redes sociales reportan una gran luz en el cielo de Caracas. Me hacen llegar este video pic.twitter.com/GVsnxFb6cP — Miguel Malliotakis (@Malliotakis_) 10 февраля 2019 г.

Отмечается, что его видели жители многих штатов. При этом в районе падения загорелась трава. К месту происшествия отправились специалисты, которые выяснят, что именно упало с неба.