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На Венесуэлу упал метеорит

Объект попал на видео

В Венесуэле очевидцы засняли яркий объект в небе, который рухнул на землю. Пользователи предположили, что это был метеорит, однако официальной информации о случившемся пока нет.

Отмечается, что его видели жители многих штатов. При этом в районе падения загорелась трава. К месту происшествия отправились специалисты, которые выяснят, что именно упало с неба.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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