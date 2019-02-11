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В белорусской школе произошла резня

Старшеклассник зарезал педагога и ученика

Преподаватель и подросток погибли от ножевых ранений в районном центре Столбцы, еще 2 несовершеннолетних были госпитализированы.

"Утром 11 февраля в милицию поступило сообщение о том, что старшеклассник в ходе внезапно возникшего конфликта причинил ножевые ранения учителю и нескольким ученикам... УСК по Минской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц", – рассказали TUT.by в пресс-службе Следственного комитета Республики.

По предварительной информации, на преподавателя и учеников напал 15-летний ученик десятого класса. В настоящее время подозреваемый задержан, сообщает "Говорит Москва".

Валентина МАЙОРОВА
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