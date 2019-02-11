Пламя охватило одну из квартир

ЧП произошло на улице Большие Каменщики в Таганском районе столицы. Загорелась квартира на 9-м этаже. На ликвидацию пожара отправились 18 подразделений МЧС, спасатели незамедлительно приступили к тушению.

Оперативная информация поступила около трех часов дня, примерно в половине четвертого пламя было устранено. Площадь возгорания составила 40 кв. м, сообщили в пресс-службе ведомства.

Из горящего дома спасены 6 человек. Информации о пострадавших нет.

Из-за пожара перекрыто движение, предупредили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Из-за возгорания в доме 15 по ул. Большие Каменщики движение в сторону центра ограничено до одного ряда. Движение по переулку Маяковского полностью перекрыто. Объезжайте по ул. Гвоздева и Воронцовской. На месте работают оперативные службы. — ЦОДД (@gucodd) 11 февраля 2019 г.



